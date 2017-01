(VIDEO) 'Zeldzaam' zeehondje Hulcky mag terug de zee in

NIJKERK - Het zeehondje dat in november in het Veluwemeer bij Nijkerk opdook, is zondag teruggebracht naar zee. Hulcky, zoals het dier werd genoemd, zat in de opvang in Pieterburen.

Hulcky is vernoemd naar de plaats waar ze is gevonden (Bad Hulckesteijn). Ze zorgde destijds voor veel beroering. Een zeehond langs het Veluwemeer komt immers vrijwel nooit voor. Wilma Mulder van de dierenambulance in Nijkerk zei destijds al: 'Dit maak je maar één keer in je leven mee.'

Het beestje was erg verzwakt en mocht in Pieterburen herstellen. Dat is uitstekend gegaan, want haar gewicht is met achttien kilo gestegen tot 41 kilo. Daarom mocht Hulcky nu weer terug de zee in. Ze is losgelaten op zandbank Kuipersplaat, bij Lauwersoog in Groningen. Dit gebeurde samen met nog drie zeehondjes van Pieterburen.

De dierenambulance van Nijkerk, die Hulcky zelf als eerste opving, was erbij en zette op Facebook foto's en een video.

Zie ook: