Sinkhole in Arnhem na gesprongen waterleiding

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Bij de Johan de Witlaan in Arnhem is een sinkhole ontstaan door een gesprongen waterleiding. De parallelweg is afgezet.

Als gevolg van de breuk kunnen bewoners in de omgeving last hebben van minder of geen water. De reparatiewerkzaamheden zijn in volle gang.