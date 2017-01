Koning van de vorst

DINXPERLO - Als de temperatuur daalt, stijgt bij Freek Diersen de adrenaline.

Alleen al de gedachte aan schaatsen op natuurijs, maakt Freek wild enthousiast. Hoopvol draagt hij daarom elke dag zijn knalrode oude schaatsmutsje. 35 jaar lang was Freek ijsmeester van de ijsclub. Nu is hij 70 jaar en erelid, maar daardoor zal Freek geen minuut minder op het witte natuurijs te vinden zijn. Maar de vraag is wel of het er nog wel van komt? Door de laatste winters zonder strenge vorst weten de Hollandse kinderen straks niet eens meer wat schaatsen is. Dat stemt Freek verdrietig. Zonder vrieskou gaat er een traditie verloren.