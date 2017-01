Hisham helpt

DOETINCHEM - De Irakese Hisham El Doeri opent binnenkort een oefenhuis voor jongeren die dreigen af te glijden.

Want hulporganisaties zijn er pas als het al echt fout is gegaan. Hisham heeft dat zelf ook ervaren. Als hij twee is vlucht hij samen met zijn ouders naar Nederland en groeit op als een Hollander. De cultuurverschillen zijn te groot en dat leidt tot onbegrip en ruzies. Hij zoekt hulp, maar die is er niet. Hisham raakt aan de drugs en belandt op straat. Met zijn project wil hij zorgen dat jongeren eerder hulp krijgen.