Extra verlichting en spijkerbanden voor barre tocht door Scandinavië

BEEK - Ruim tweehonderd deelnemers zijn vrijdagmiddag in Beek gestart aan de zevende editie van ScanCoveryTrial. Tijdens deze roadtrip maken de coureurs gedurende een week een tocht van zevenduizend kilometer door Scandinavië.

'Ik vind het alleen maar leuk om die voorliefde die ik heb over te brengen aan, in dit geval, 220 deelnemers', vertelt Wilfried Giesen vol trots. Giesen is de organisator en bedenker van deze bijzondere roadtrip die elk jaar steeds groter wordt.

'We zijn in 2011 gestart met 38 teams. Nu doen er tijdens deze editie 110 teams mee.' De teams bestaan in principe uit twee leden. Zij wisselen tijdens de tocht elkaar achter het stuur af, om zo de barre omstandigheden te kunnen slechten.

Goede doel

Volgens Giesen is het belangrijk dat de deelnemers goed voorbereid zijn voor deze tocht. Hier horen ook eisen bij waar de auto's aan moeten voldoen. 'De auto's moeten wel voorzien zijn van extra verlichting. In het hoge noorden is het eerder donker dan bij ons', legt hij uit. 'Daarnaast zijn de banden ook heel erg belangrijk. In het hoge noorden hebben we spijkerbanden nodig. Veel van onze teams rijden met spijkerbanden, dus we zijn goed voorbereid en kunnen op weg.'

Ongeveer negentig procent van de teams rijden voor goede doelen die ze zelf hebben gekozen. Zo ook Team 37, bestaande uit Theo Wenting en zijn medepassagier Jaap Bakker. Zij rijden voor Stichting Vrienden van Sravana. Deze stichting biedt zorg aan mensen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen.

'We gingen er helemaal blanco in', legt Wenting uit. 'Als we nou eens drieduizend euro bij elkaar kunnen halen, doen we heel erg goed ons best.' Dat had het team uiteindelijk zo vlot bij elkaar dat ze het streefbedrag naar zevenduizend euro hebben bijgesteld. En ook dat loopt goed volgens Wenting. 'Dat ging heel voorspoedig.'



Team 37 en de andere deelnemende teams zijn via http://www.scanct.nl/ live te volgen tijdens hun barre tocht.