BAAK - Bijna vijftig jaar na het ontstaan van het Hanska Duo, wordt het originele Hanska-orgel weer bespeeld.

Het 'urgeltjen', zoals het instrument liefkozend genoemd wordt, is een tweede leven gegund. Initiatiefnemers Werner Willemsen en Roy Wolbrink hopen hiermee de meezingers van dit Achterhoekse erfgoed weer nieuw leven in de blazen. Maar dat niet alleen. Baak heeft last van vergrijzing en leegloop. Het 'Hanska-urgeltjen' moet hun geboortedorp weer op de kaart zetten.