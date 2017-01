Filmpje: wéér een ongeluk met een brandweerwagen

Foto: screenshot amateurbeelden brandweer Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Het zit de brandweer niet mee. Op internet is een filmpje verschenen met opnieuw een ongeluk met een brandweerwagen in Apeldoorn. De wagen was onderweg naar een ánder ongeluk met een brandweerwagen in Apeldoorn. Die brandweerwagen had een huis geramd.

Bij het meest recente ongeluk is te zien hoe een brandweerwagen bij de rotonde bij de Drie Maagden op een Fiat Panda botst. De automobilist(e) zou in paniek zijn geraakt door de brandweerwagen die met loeiende sirenes en zwaailichten kwam aangereden. Als reactie zette de automobilist de wagen in de achteruit, waardoor de auto tegen de brandweerwagen botste. Het bleef uiteindelijk bij materiële schade. Behalve de twee ongevallen in Apeldoorn ging het zaterdag ook al mis in Lochem. Daar gleed een brandweerwagen van de weg en botste tegen een boom. Zie ook: Brandweerman ramt huis bij eerste uitruk

'Het is een wonder dat de brandweermannen de klap hebben overleefd'

Brandweerwagen ramt huis op weg naar brand