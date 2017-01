Voor depressieve mensen begint het jaar nu echt

RANDWIJK - De feestdagen zijn geweest, buiten is het grijs en de vakantie is nu toch echt voorbij. Voor veel depressieve mensen zijn de eerste weken van het nieuwe jaar helemaal een uitdaging.

Peter Oostelbos uit Randwijk kijkt om zich heen op de dijk naast de Rijn. Hij kan nu van het uitzicht genieten, dat was afgelopen oktober en november wel anders. Toen had hij zijn zoveelste depressie, want Oostelbos lijdt al meer dan 50 jaar aan deze aandoening.

Hij is dan heel somber, vindt niets meer belangrijk, hij eet slecht en neemt niet meer de moeite om zichzelf te wassen.

Maar het allerbelangrijkste: de negativiteit. 'De hele dag gaan die negatieve gedachten door mijn hoofd', vertelt Oostelbos. 'Het is om gek van te worden. Ik vind zo'n periode heel erg zwaar. Er zijn momenten dat ik het niet meer zie zitten en overweeg om er uit te stappen.'

Zelfmoordpogingen

Als tiener heeft Oostelbos twee zelfmoordpogingen gedaan en ook in 2005 heeft hij het overwogen. Gelukkig kon hij praten over zijn wens om niet verder te leven, want anders wordt de eenzaamheid helemaal ondraaglijk. Veel depressieven kunnen niet of moeilijk praten en die mensen raken steeds verder in een isolement.

Daarom is de overheid met een campagne gestart: omgaan met depressie. Want 1 op de 5 Nederlanders krijgt ooit met deze aandoening te maken, vrouwen gemiddeld wat vaker dan mannen. Ondanks dat het veel voorkomt is er nog steeds gene om over depressie te praten, merkt ook Aart Schene, psychiater en hoogleraar op de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Begrip is belangrijk

'Laten we wel wezen: de reacties zijn ook lang niet altijd aardig', waarschuwt Schene. 'Depressie wordt nog altijd met zwakte geassocieerd'. En dat terwijl bewezen is dat begrip van familie, vrienden en op het werk leidt tot een betere verwerking van een depressie.

Bij Oostelbos is opvallend genoeg pas in 2005 de diagnose depressie gesteld. Sindsdien heeft hij betere hulp en gaat het beter. Hij vecht er niet langer tegen, maar hij heeft zijn depressie geaccepteerd.Tegenwoordig heeft hij minder vaak een donkere periode, ze zijn minder diep en ze duren minder lang.

Oostelbos: 'Of ik er ooit helemaal vanaf kom weet ik niet, maar ik heb in ieder geval weer vertrouwen in de toekomst.'