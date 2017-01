Brandweerman ramt huis bij eerste uitruk

APELDOORN - Extra sneu voor de brandweerman die zondag in Apeldoorn met een bluswagen een huis ramde: het was de eerste keer dat hij achter het stuur zat op weg naar een brand. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De brandweerwagen met 16.000 liter bluswater was 's middags onderweg naar een brand in een autoshowroom in Teuge, maar kwam daar nooit aan. Op de Vosselmanstraat in Apeldoorn ging het mis. De wagen vloog uit de bocht en ramde een huis. De pui liep schade op, de brandweerwagen was zwaar beschadigd.

De bewoonster, die in de keuken was, kwam met de schrik vrij. De twee brandweermannen kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

'Goed voorbereid'

Woordvoerder Rob Nederhoff van de veiligheidsregio benadrukt dat de chauffeur wel ervaring had met de wagen. 'We zijn daar heel kritisch op: we zetten iemand niet zomaar achter het stuur op weg naar een brand. We bereiden onze mensen goed voor met opleidingen en cursussen.'

Bloemetje

De brandweercommandant brengt maandagmiddag een bloemetje naar de bewoonster. De vrouw liet aan Omroep Gelderland weten dat ze enorm is geschrokken. 'Pas vanmorgen trilden mijn handen niet meer.' De brandweer houdt contact met haar.

Zie ook: