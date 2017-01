Man opgepakt voor diefstal damesslipjes uit kleedkamers

LICHTENVOORDE - De politie heeft een man opgepakt voor diefstallen uit kleedkamers van sporthallen in Lichtenvoorde en Aalten. De man zou in november en december damesondergoed uit sporttassen gestolen hebben, onder andere op het Christelijk College Schaersvoorde.

Dankzij camerabeelden en getuigen heeft de politie de 33-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden. Hij is verhoord en inmiddels weer vrijgelaten met een dagvaarding op zak. Zijn zaak zal op 4 april aanstaande behandeld worden door de politierechter in Zutphen.