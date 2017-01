Remco ten Hoopen blijft tot einde seizoen assistent bij NEC

MARBELLA - Het contract van assistent-trainer Remco ten Hoopen, dat in december afliep, is verlengd tot het einde van dit seizoen.

Hij was tot dusverre de grote onbekende binnen de technische staf van NEC. Totdat hij opeens landelijk nieuws werd na een aanvaring met Quincy Owusu-Abeyie, die inmiddels vertrokken is bij de club. Hij riep: "Quincy hou je bek."

Ten Hoopen betreurt dat nu. "De woordkeus die ik daar gebruikte was natuurlijk niet ideaal. En er staat een camera bij. Dat kunnen mensen beschouwen als respectloos en ik ben er niet trots op. Maar ik vond het op dat moment noodzakelijk. Quincy is gewoon een geweldig mens en aan de bal een geweldige voetballer. Maar er kwamen incidenten en we hebben besloten om hem te laten gaan. Maar daar hebben wij als coaches ook mee gefaald."

De voormalige doelman van onder meer De Graafschap is al heel lang in dienst van NEC. "Ik doe al zeventien jaar analyses van wedstrijden en trainingen voor de trainers. En dit seizoen ook voor Peter. Die ging een aantal keren met mij mee en daar ontstond een soort klik. Toen bood hij mij deze kans en die grijp ik met beide kanten aan. Het zou tot december zijn en we gaan nu door tot het einde van het seizoen."

Daarnaast is Ten Hoopen ook nog trainer van VCA uit Sint Agatha. "De combinatie is perfect, een zaterdag vierdeklasser. Hartstikke leuk, ook wat eigen verantwoordelijkheid."