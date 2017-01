NEC met zieke Kadioglu onderweg terug naar Nederland

MÁLAGA - De selectie van NEC reist deze ochtend terug naar Nederland. Er zijn nog altijd veel zieken.

In de selectie waarde een griepvirus rond en het grootste probleem is nu Ferdi Kadioglu. De 17-jarige middenvelder was afgelopen week ook al grieperig, maar speelde zaterdag toch zestig minuten tegen PEC Zwolle. Gisteren ging het alweer minder en vandaag voelt hij zich ook niet best. Julian von Haacke en Jordan Larsson zijn er beter aan toe. Beide spelers hadden afgelopen week 39 graden koorts.

In totaal waren er tien griepgevallen bij NEC op het trainingskamp in Marbella. De ploeg vliegt nu terug vanuit Malaga naar Eindhoven.