Dat kan er ook nog wel bij op de 'rampreis' van NEC: uur extra vertraging

MÁLAGA - De trip van NEC naar Marbella is uitgelopen op een rampreis. De selectie moet voorlopig nog rondhangen op het vliegveld van Malaga.

NEC zou om 10.50 uur vanaf het Zuid-Spaanse vliegveld vertrekken en om 13.50 uur aankomen in Eindhoven en dan per bus doorreizen naar De Goffert. De vertaging zou minimaal twee uur zijn, maar is nu al opgelopen tot drie uur. Volgens de planning komt de selectie nu pas rond half zeven aan in Nijmegen

Extra vervelend is dat diverse spelers nog ziek zijn. In de selectie waarde een griepvirus rond en het grootste probleem is nu Ferdi Kadioglu. De 17-jarige middenvelder was afgelopen week ook al grieperig, maar speelde zaterdag toch zestig minuten tegen PEC Zwolle. Gisteren ging het alweer minder en vandaag voelt hij zich ook niet best.

In totaal waren er tien griepgevallen bij NEC op het trainingskamp in Marbella. Julian von Haacke en Jordan Larsson zijn er beter aan toe. Beide spelers hadden afgelopen week 39 graden koorts.