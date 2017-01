'Geen goed werkgeverschap': Vakbonden en Monuta voor rechter

APELDOORN - De vakbonden, FNV en CNV, en uitvaartonderneming Monuta staan vandaag voor de rechter in Apeldoorn. Volgens de vakbonden lapt het Apeldoorns bedrijf de regels, van onder meer de cao en het sociaal plan, aan zijn laars.

Via een kort geding hopen FNV en CNV alle relevante informatie in te mogen zien over een reorganisatie waarbij 130 van de 800 medewerkers boventallig zijn verklaard. De medewerkers moeten opnieuw naar een functie solliciteren. De bonden zeggen dat ze hier niet volledig over zijn ingelicht.

Ook zijn de bonden boos over de gang van zaken. 'De manier waarop Monuta deze reorganisatie in gang zet, heeft niets meer te maken met goed werkgeverschap.'

De zaak dient om 15.30 uur.