Het Groene Oosten, Seizoen 2, Afl.1: Papierfabriek Parenco

ARNHEM - In aflevering 1 van het tweede seizoen van Het Groene Oosten gaat presentator André van der Zee bij papierfabriek Parenco op bezoek om te kijken hoe op duurzame wijze papier wordt gerecycled en gemaakt.

Naast het recyclen van papier, gaan ze proeven doen met het produceren van papier van bermgras.

Daarnaast verstookt het Renkumse bedrijf per uur evenveel gas als een gezin in een jaar. Dus willen ze ook aan de slag met aardwarmte. In 2020 moet daarom een aardwarmtestation vanuit 6 kilometer diep water dat al 120 graden Celsius is oppompen.

De provincie Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland worden. In Arnhem zijn ze alvast aan het oefenen met het project 100/100/100. Honderd gezinnen die honderd dagen 100% afvalloos leven. Maar of die 100 procent wordt gehaald…?

Verder aandacht voor de Fietskoeriers uit Apeldoorn. Op een duurzame manier pakketjes bezorgen zonder uitstoot van uitlaatgassen én tegelijk sporten is booming business.

Als laatste item ons eigen voorbeeld hoe je van een afdankertje, weer iets leuks kunt maken. Interieurstylist Marian Lunsing laat zien wat je met 4 oude kratten kunt doen!

