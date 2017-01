Post gaat verloren bij brand in brievenbus

Foto: ANP

HUISSEN - Slecht nieuws voor mensen die afgelopen weekend post in de brievenbus aan de Sluis in Huissen hebben gestopt. Die is vermoedelijk verloren gegaan, meldt de brandweer.

In de nacht van zondag op maandag ontstond er rond 2.00 uur brand in de brievenbus van PostNL. De brandweer van Huissen heeft het vuur gedoofd. Het is niet bekend hoeveel post er in de bus zat.