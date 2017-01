Nog één keer terug naar de sixties met The Revolvers

AALTEN - Sixtiesband The Revolvers treedt komende zondag in Aalten voor de laatste keer op. Na ruim achttien jaar vinden de vijf mannen het mooi geweest.

The Revolvers begonnen in 1998 in café de Timp in Aalten. Er volgden talloze optredens in binnen- en buitenland. Het vijftal, gehuld in sixtieskledij, speelde onder meer nummers van The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Who en The Small Faces.

En zo klinkt het:

Het laatste optreden is in Oerkroeg Schiller in Aalten. Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op de website van het café.