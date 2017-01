Geen redding voor drenkelingen: brigade bestolen van noodzakelijke pakken

Foto: Facebook/Reddingsbrigade Rivierenland Tiel

TIEL - In alle omstandigheden springen ze het water in, de reddingsbrigade Rivierenland Tiel. Dat doen ze met maar één doel: om mensen te redden. Maar afgelopen weekend is er ingebroken in het clubhuis en zijn de werkpakken van de brigade gestolen.

Daardoor is het werk onmogelijk geworden. 'Deze pakken stellen ons in staat om onder alle omstandigheden het water op én in te kunnen. Dit is voorlopig niet meer mogelijk. Ook niet voor onze functie bij calamiteiten in de Veiligheidsregio.' Naast de diefstal is ook het clubhuis overhoop gehaald en zijn de brandblussers leeggespoten. De redders hopen snel weer in actie te kunnen komen. 'Hulp bij het aanschaffen van nieuwe pakken is heel erg welkom, zodat wij snel weer het water op kunnen. Dan kunnen wij ons weer richten op ons doel: het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood.'