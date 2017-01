Dronken man (70) valt tijdens het plassen in de sloot

RIJSWIJK - Van alcohol drinken ga je vaak plassen. Een 70-jarige man uit Wijk bij Duurstede had daardoor ook hoge nood en besloot om langs een sloot in Rijswijk (Gld.) even af te wateren. Dat ging niet helemaal goed.

Hij viel het talud af en lag vier meter lager in de sloot. De dronken man was nat geworden en zat onder de modder. Geluk bij een ongeluk stond er geen water in de sloot. Toch was zijn avontuur nog niet voorbij. Hij kon namelijk niet meer op eigen kracht omhoog komen.

Uiteindelijk was de politie zijn beste vriend. De agenten wisten de 'stevige' man uiteindelijk in de politiebus te hijsen, maar toen stonden de agenten voor een nieuwe uitdaging.

De politiebus was weggezakt in de modder in het naastgelegen weiland. Met behulp van ambulancepersoneel, automatten en een laken kwam de bus weer in beweging.

Ondertussen kwam de vrouw van de dronken man hem ophalen. Thuis moest hij nog 26 traptreden bedwingen. Of dat zonder slag of stoot ging wist de politie niet.