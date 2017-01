NEC in Marbella BLOG dag 6: Supersponsor en strandwandeling

MARBELLA - Dit is de laatste blog over het trainingskamp van NEC in het Spaanse Marbella. Dag 6: zondag 8 januari.

We gaan nog even terug naar de zaterdagavond. Want toen was de Club van 19, bestaand uit 22 mannen die deze trip financieel mogelijk maken, op bezoek in het hotel van NEC. Ze hadden een barbecue met de spelers en staf, die al bij de entree een soort erehaag vormden voor dit uitermate gemeleerde gezelschap. Maar één van de leden van de Club van 19 wordt extra in het zonnetje gezet en dat is Frans Hendriks. Al sinds jaar en dag verbonden aan NEC en hij heeft de club meerdere malen van de financiële afgrond gered. Dat is reden voor trainer Peter Hyballa om hem als een soort supersponsor aller tijden toe te spreken. Hendriks vindt het prachtig en krijgt een shirt met alle handtekeningen overhandigd foto: Broer van den Boom

Hendriks overwon een ernstige ziekte en is sindsdien nog authentieker dan hij al was. Hij heeft ook iets schaamteloos, maar dan op een leuke manier. Als hij ontdekt wat voor accent Gerard Borgman van De Gelderlander heeft, klinkt het in plat Nijmeegs: "Jij komt uit Twente, hahahahaha". En op Frans Hendriks kan niemand kwaad worden, dus Borgman vindt het ook prachtig. Op het moment dat hij zijn favoriete speler Dario Dumic ontdekt midden in een intensieve training met de inmiddels befaamde Gegenpressung van Hyballa, doet hij ook iets wat niet gebruikelijk is. Dumic mist een kans en Hendriks schreeuwt naar hem. "Hé Dario, het doel staat daar hoor."

Selfie met Ernie

De beroemdste NEC'er is geen speler overigens hier in Marbella. De meeste aandacht van echte voetbalkenners gaat uit naar Ernie Brandts, de assistent van Hyballa die altijd in is voor een dolletje. Maar hij wordt regelmatig gevraagd om even te poseren voor een foto of een selfie. En dat heeft een reden, want hij is de enige van het gezelschap die ooit scoorde op een WK. Dat gebeurde toen Hyballa pas drie jaar was, dus de Duitse trainer wordt even bijgepraat.

Brandts begon bij De Sprinkhanen en via De Graafschap belandde hij bij PSV, waarmee hij in 1978 ongeslagen kampioen werd en de UEFA-cup won ten koste van het Franse Bastia. En door zijn uitstekende prestaties werd hij geselecteerd voor het WK in Argentinië. Daar speelde hij aanvankelijk niet, maar nadat Oranje zich met pijn en moeite door de eerste poulefase heen speelde, kwam de verdediger in de ploeg. En opende hij met een prachtige kopbal de score tegen Oostenrijk, dat met 5-1 werd geklopt. In de beslissende wedstrijd tegen Italië opende hij op ongelukkige wijze de score, namelijk met een eigen doelpunt na een botsing met doelman Piet Schrijvers, die geblesseerd het veld moest verlaten. Brandts revancheerde zich met een enorme afstandsschot met zijn mindere rechtervoet en na de 2-1 van Arie Haan, speelde hij ook de finale tegen Argentinië, die na verlenging met 3-1 werd verloren. Maar er is nog een hotelgast die bij die wedstrijd in Buenos Aires aanwezig was. Dat is Fons, een NEC-fan die zijn achternaam liever niet vermeld heeft. "Fons is zat", lacht hij, en dan doelt hij niet op de indrukwekkende hoeveelheid gerstenat die hij weg kan zetten. Hij heeft bijzondere verhalen, ook over zijn bizarre ontmoeting met Bono van U2 en het feit dat hij het nummer Troy van Sinead O'Connor heeft gelanceerd. Maar het gaat vooral over voetbal en natuurlijk NEC. Fons houdt erg van quizvragen, maar breekt zijn hoofd over het aantal Europacupfinales dat Ronald Koeman heeft gespeeld en hoeveel doelpunten hij heeft gemaakt. Voor liefhebbers: het antwoord volgt verderop in dit blog. Want de aandacht gaat ook uit naar het aantal griepgevallen. Dat is zaterdagnacht weer toegenomen. Robin Buwalda voelt zich toch weer minder en Mikael Dyrestam kan ook op het lijstje. In totaal zijn nu negen spelers ziek (of geweest). De medische staf is er maar druk mee en vooral Rob van Hunnik, die diverse spelers zoals Buwalda en Ali Messaoud juist begeleidde bij de revalidatie, heeft een zware nacht gehad.

Maar bijna iedereen bij NEC blijft lachen. Hoewel dit toch een domper is voor dit trainingskamp. Ook Ferdi Kadioglu voelt zich nog niet lekker, maar het 17-jarige pareltje uit de jeugdopleiding geeft geen krimp en poseert vrolijk met zijn maatje Jay-Roy Grot, ook pas achttien. Mede voor dit soort jonge spelers werkt trainer Peter Hyballa graag met muziek. Maar er is toch wel een generatiekloof. Dat bleek toen hij koos voor Smells Like Teen Spirit van Nirvana, een nummer uit 1991. Toen was Kadioglu -8 jaar. Maar ook de andere spelers zei het weinig. "Ik wilde iets doen met die Teen Spirit". Hyballa moet dus mee met zijn tijd en dan klinkt één van de grootste hits van afgelopen jaar, Can't Stop The Feeling. Als hem wordt gevraagd wie dat zingt, is zijn antwoord George Michael. Als muziekkenner valt hij dus genadeloos door de mand, want het is Justin Timberlake. Een nieuw aandachtspunt dus voor de perfectionistische trainer als hij niet als een ouwe lul door het leven wil gaan.

Hij heeft uiteraard om zes uur in de morgen alweer over het strand gerend, al ziet niemand dat ooit. Want de zon komt in Puerto Banus pas rond acht uur op. En deze dag niet echt, want het is bewolkt als een deel van de selectie naar de training gaat. Met materiaalman Dave Kelders achter het stuur volgens de spelers een waar avontuur.

De rest van de selectie maakt een strandwandeling, hoewel het echt geen strandweer is deze ochtend.

Tweede van rechts aanvoerder Gregor Breinburg, die op het punt staat NEC te verlaten. Er is een club die de middenvelder per direct wil overnemen. Technisch manager Edwin de Kruijff is al druk bezig om naar een vervanger te kijken, maar hij heeft andere problemen. Zijn terugvlucht naar Nederland heeft meer dan twee uur vertraging. De Kruijff is een rustpunt binnen NEC, zo blijkt deze week. De technisch verantwoordelijke man is een op en top professional en laat ook weten dat Dario Dumic zeker niet in de winterstop wordt verkocht en dat Ferdi Kadioglu snel kan rekenen op een nieuw, verbeterd contract. Ondanks de tegenslag bevalt de sfeer bij NEC De Kruijff wel.

In de lobby van het hotel steekt Joshua Smits even een duim op. Hij is in afwachting van de beslissing over Zlatan Alomerovic, de proefdoelman. Als NEC hem vastlegt, kan Smits worden verhuurd en op zoek naar speelminuten.

De deur van de eetzaal staat even open en dan lukt het eindelijk om snel een foto te maken van de plek waar de selectie de maaltijden gebruikt. Tot nu toe een onneembare veste.

Hotel Melia is zeker niet slecht, maar het personeel verdient op een enkele uitzondering na de typering "Sloom". Daar is iedereen het wel over eens. De nachtportier is fascinerend. Een oude grijze karakteristieke man die afkomstig is uit Hamburg en al snel de bijnaam Das Ungeheuer krijgt. Dat was de bijnaam van Horst Hrubesch, de spits van HSV in de glorietijd van die club. Fons kent Hrubesch uiteraard, maar die bijnaam gek genoeg niet. En ook de Koeman kwestie lost hij niet op, zelfs niet met hulplijnen van eerder al Edwin de Kruijff en Peter Hyballa. Het antwoord is vier en drie. Vier finales, drie met Barcelona en één met PSV, tegen Benfica in 1988. Daar benutte Koeman een strafschop na de bloedeloze 0-0 en won PSV uiteindelijk de Cup met de grote oren. Drie jaar later scoorde hij namens Barcelona in de Europacup 2 finale in De Kuip, waar met 2-1 werd verloren van Manchester United. Een jaar later zijn grote triomf met het dreamteam van Johan Cruijff, de 1-0 tegen Sampdoria op Wembley door een vrije trap van Koeman. En dan in 1994 nog een oorwassing met 4-0 door AC Milan. Fons wordt helemaal gek als hij deze antwoorden hoort, want hij kwam niet verder dan PSV en Wembley en gaat de mist in met een gok op Ajax. Terug naar het personeel, want één van de obers lijkt qua fysieke houterigheid op Bob Peeters. Zijn vrouwelijke collega waarmee hij hier vrolijk poseert, is eigenlijk de enige die iets van efficiëntie en snelheid heeft.

Even daarvoor heeft de goedlachse slungel maar weer eens een vol dienblad laten vallen. Een vertrouwd geluid deze week in Melia. Bobby neemt overal zijn tijd voor. In Spanje serveert men vaak een klein bakje chips bij wat drankjes, maar bij Bobby is dat geen zekerheid. Als Gerard Borgman daar specifiek om vraagt in combinatie met een fanta, zegt de vriendelijke reus dat zonder meer toe. Maar de journalist van De Gelderlander meldt zich een kwartier later zelf maar aan de bar. "Lekkere chips die je zelf af moet halen." Bobby biedt zijn excuses aan en komt alsnog met chips en laat een halve minuut later alweer een glas vallen. De echte Bob Peeters was in het veld nog minder onhandig. Het wordt tijd voor de middagtraining. foto: Broer van den Boom

De zon is inmiddels toch weer doorgebroken. Verder gebeurt er niet veel bijzonders op een lekke bal na.

Het laatste woord van dit trainingskamp is toch aan Peter Hyballa. De flamboyante trainer die een soort Aad Plus is. Hij heeft veel weg qua scherpte, humor en voetbalbezetenheid van Aad de Mos, maar voegt daar dat prachtige Duitse sausje aan toe. En Hyballa heeft ook ongelooflijk veel zelfspot, zo blijkt ook weer in dit interview.

Het was een genoegen om een week in de nabijheid van NEC te kunnen vertoeven en speciale dank gaat daarbij uit naar teammanager Ferdinand Vrijbergen, de Club van 19, de staf van NEC en de spelers, die zonder uitzondering allemaal benaderbaar zijn op een manier die tegenwoordig niet meer gebruikelijk is in het voetbal. NEC staat momenteel echt voor openheid. Daar kunnen ze een rivierstad hoger nog wat van leren.

Jan Sommerdijk (inmiddels terug in Nederland).