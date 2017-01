Gas, gevaarlijke weg en Monuta voor de rechter: dit is het nieuws van maandag 9 januari

ARNHEM - Steeds meer getroffen huizen in de Edese wijk Maandereng krijgen weer gas, vakbonden slepen Monuta voor de rechter en inwoners van Oene zijn een gevaarlijke weg meer dan zat. Dit is het nieuws van maandag 9 januari.

Steeds meer getroffen huizen in Ede krijgen weer gas

Netbeheerder Liander gaat vanochtend om 08.00 uur in Ede verder met het aansluiten van woningen op het gas. Sinds zaterdagochtend zaten 500 huishoudens en bedrijven in de wijk Maandereng zonder, omdat water in de leidingen terecht is gekomen. De leidingen moeten schoongespoeld worden en daarna worden de woningen per huis weer op het gas aangesloten. Zondagavond hadden al 28 woningen weer gas en de monteurs van Liander gaan vandaag verder. De scholen in de wijk blijven uit voorzorg nog dicht en dat betekent een dagje langer vakantie voor de leerlingen.

Levensgevaarlijke weg in Oenen

Op de eerste dag na de vakantie vragen de inwoners van Oene aandacht voor de verkeersveiligheid. De buurtbewoners van de Bremensallee willen dat er maatregelen worden genomen. Er zou daar veel te hard gereden worden. Zij zijn er klaar mee dat er steeds weer een auto uit de bocht vliegt. Tot nu toe vielen er geen doden, maar zij vrezen dat het een keer helemaal fout gaat. Bovendien maken zij zich zorgen over de scholieren die dagelijks over de weg fietsen.

Vakbonden slepen Monuta voor de rechter

De vakbonden en de Apeldoornse uitvaartonderneming Monuta staan vanmiddag voor de rechter. De zaak gaat over de reorganisatie bij Monuta. Volgens de bonden lappen Monuta en de OR de afspraken in de cao, de Wet op de ondernemingsraden en het sociaal plan aan hun laars. Bij Monuta werken ongeveer 800 mensen, onder wie 130 uitvaartverzorgers. Die laatsten zijn allemaal boventallig verklaard en moeten opnieuw naar een functie solliciteren.