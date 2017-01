Gregor Breinburg staat voor een vertrek bij NEC

MARBELLA - NEC lijkt Gregor Breinburg per direct kwijt te raken.

De aanvoerder staat voor een vertrek bij de Nijmeegse club, die mee wil werken aan een transfer. De beide partijen zijn er zo goed als uit. Waarschijnlijk was zijn optreden in Marbella tegen PEC Zwolle, waarin hij nog scoorde uit een strafschop, zijn laatste voor NEC.

Breinburg kwam in 2014 over van De Graafschap en was een belangrijke pion in het elftal dat kampioen werd van de eerste divisie. Ook in de eredivisie had de middenvelder altijd een basisplaats.