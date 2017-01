De Kruijff over trainingskamp NEC: jammer van die zieken

MARBELLA - Het enige smetje op het trainingskamp van NEC is dat de Nijmegenaren kampten met veel fysieke ongemakken.

Negen spelers werden ziek en ook liepen Jeffrey Leiwakabessy en Kevin Mayi blessures op. “Ja, dat was minder”, erkent technisch manager Edwin de Kruijff.

“Ook Jordan Larsson is ziek geworden, waardoor we die weinig aan het werk hebben gezien. En Ali Messaoud heeft een kleine blessure gehad. Hij heeft apart getraind en een deel in de groep. Maar nog niet klaar om te spelen.”

De Kruijff keek deze week goed rond in de groep. “Ik zie een gretige groep die hard werkt. Maar er wordt ook gelachen tussendoor. De combinatie met de staf verloopt ook goed.”

De technisch manager heeft bij FC Utrecht veel spelers aangetrokken die later grote transfersommen opleverden. Mede vanwege die reputatie wilde NEC hem graag in deze functie. “Dat mag en daar doe ik hartstikke mijn best voor. Ik weet wat de staf wilde aan eventuele versterkingen en ik hoop dat deze twee jongens in hetzelfde rijtje komen als die jongens die ik bij Utrecht binnen heb kunnen halen. We zijn aan het kijken of we ons op de linksbackpositie kunnen versterken. Maar we moeten kijken wat budgettair mogelijk is. En wellicht komen er uitgaande transfers. Er is wat interesse voor Sam Lundholm. Maar we hebben bijvoorbeeld een standpunt ingenomen over Dario Dumic. Dat is nu niet aan de orde, daar gaan we pas richting de zomer naar kijken.”