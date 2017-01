Waarom zet de politie militaire drones in boven Gelderland?

ARNHEM - De politie heeft in 2016 opnieuw meerdere keren militaire drones ingezet boven Gelderland, maar daar werden geen zaken mee opgelost.

In totaal vlogen er in 2016 op 30 dagen militaire drones boven Gelderland. In 19 gevallen betrof het een militaire oefening, maar in 11 gevallen werd er gevlogen op verzoek van de politie. De drones van defensie zijn geavanceerder dan reguliere drones.

De politie moet voor de inzet van militaire drones toestemming vragen aan de minister van Defensie. Als er toestemming wordt verleend voor de inzet van een drone, wordt die beslissing (achteraf) gepubliceerd in de Staatscourant.

Ingezet boven Ede

De zogeheten Raven-drone werd in mei 8 nachten ingezet boven Ede, waar op dat moment veel onrust was in de wijk Veldhuizen. Meerdere auto's gingen in vlammen op, en een verslaggever van Powned werd bekogeld met stenen.

Om agenten aan te sturen

Volgens politiewoordvoerder Paul Koetsier werd de drone vooral ingezet om agenten op straat beter te kunnen aansturen. 'Zoals bekend heeft de wijk Veldhuizen een complexe structuur met veel hofjes en moeilijk te overziene parkeerhoeken. Dit betekent dat vanaf de grond een brand pas zichtbaar is als omwonenden hem melden of politiemensen de straat in rijden waar het vuur te zien is.'

Bekijk hieronder hoe de Raven drone wordt ingezet om dijken te controleren. Tekst gaat verder na het filmpje.

Beelden niet goed genoeg

De inzet van drones kan helpen, maar de beelden zijn niet goed genoeg om als bewijs te dienen: 'Op zo'n grote hoogte zijn gezichten niet herkenbaar. Daarvoor waren collega’s in de wijk aanwezig. Tijdens de dronevluchten zijn enkele keren brandhaarden ontdekt. Dat ging ten minste in één keer om een auto, maar collega’s zijn ook aangestuurd op brandende vuurkorven of barbecues in achtertuinen. Met de dronebeelden zijn geen dossiers opgelost. Wel is de schade beperkt, door snelle aansturing van mensen op de grond.'

Drone speurde naar vermiste Niels uit Culemborg

De militaire drone werd ook ingezet boven Culemborg. Niet om de aanhoudende autobranden tegen te gaan, maar om te zoeken naar de vermiste Niels Wienberg. 'Hierbij werd uitsluitend gekeken naar warmtebeelden, niet naar (herkenbare) personen of voertuigen', aldus politiewoordvoerder Koetsier. Uiteindelijk werd Niels gevonden. Niet door een drone, maar door voorbijgangers die een lichaam zagen drijven in de Lek.

Niet ingezet bij autobranden Culemborg

De warmtecamera's van de Raven zijn uitermate geschikt om beginnende brandhaarden op te sporen, zo bleek in Ede. Toch zijn de drones niet ingezet bij de aanhoudende autobranden in Culemborg. Koetsier: 'Het is niet het gemakkelijkste middel om in te zetten en ook erg kostbaar. Daarnaast was het patroon van de branden in Culemborg uitermate grillig. Om die redenen is het middel niet ingezet.'

Oefenvluchten

De piloten die de Raven-drone besturen oefenden ook boven Gelderland. Ze oefenden 8 dagen lang, zo weten we uit de stukken. Van 23 t/m 30 mei werd er boven de Veluwe gevlogen, tussen Garderen en Uddel.

Een ScanEagle drone in zijn lanceerinstallatie. Foto: Gunnery Sergeant Shannon Arledge of the 2nd Marine Aircraft Wing/Wikipedia

Gezichten herkennen en nummerplaten lezen

De Raven is een betrekkelijk simpele drone. De camerabeelden kunnen worden gebruikt om scheuren in dijken te signaleren, en de beelden van de warmtecamera kunnen snel een beeld geven van een beginnende (auto)brand. Maar dat is kinderspel vergeleken met wat de nieuwe ScanEagle drone van defensie kan. Die is in staat om gezichten te herkennen vanaf grote hoogte, en ook bijvoorbeeld nummerplaten te herkennen. Ook die drone werd ingezet boven Gelderland.

Vogelgriep

De ScanEagle werd op 15 november ingezet in de strijd tegen de vogelgriep. De drone zocht toen naar dode vogels op de Randmeren. Ook vloog de geavanceerde Scaneagle in februari 2016 nog eens 11 dagen boven de Veluwe voor de militaire oefening Lowland Torch 2016.

Politie wil meer drones

Het afgelopen jaar vlogen er op 30 dagen drones boven Gelderland, dat is minder dan voorgaande jaren. Toch wil de politie op korte termijn meer drones in gaan zetten, zo meldde NOS begin vorig jaar. Dat blijkt nog steeds toekomstmuziek te zijn. De politie heeft nog geen drones aangeschaft om mee te kunnen vliegen. Wel zijn er 13 mensen binnen de politie opgeleid om met de vliegtuigjes te mogen vliegen. 'In het verleden zijn ze 1 a 2 keer ingezet bij een zoekactie', zegt Ed Kraszewski, van de Landelijke Eenheid van de politie. 'Toen hebben we de drones ingehuurd van een extern bedrijf. Het streven is nog steeds om ze binnenkort aan te schaffen en voor bepaalde zaken in te zetten.'

