'Het is een wonder dat de brandweermannen de klap hebben overleefd'

APELDOORN - De brandweerwagen die zondagmiddag een huis in Apeldoorn ramde is aan de voorkant zwaar beschadigd. Dat werd zondagavond duidelijk, nadat de wagen met 16.000 liter bluswater weer op de wielen stond.

Twee brandweermannen raakten lichtgewond en daarmee zijn ze er goed vanaf gekomen. 'Dat mag haast een wonder lijken', zegt woordvoerder Rob Nederhoff van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 'Gelukkig is dat ook het geval en is de wagen zo sterk geweest dat ie onze collega's behoorlijk heeft beschermd, maar als je de auto ziet dan is het inderdaad een ravage.'

Bewoonster stond in de keuken

De brandweerwagen met daarin twee brandweermannen was onderweg naar een brand in een autoshowroom in Teuge, maar kwam daar nooit aan. Door nog onbekende oorzaak ramde de wagen in de Vosselmanstraat in Apeldoorn een huis en kantelde.

De bewoonster van het huis was gewoon thuis. Toen de brandweerwagen haar huis ramde stond zij in de keuken. Zij schrok zich een hoedje. De vrouw raakte niet gewond. De schade aan haar woning valt mee. Van haar voortuin is weinig meer van over.

'Het is niet de eerste keer'

Ook haar buurman is geschrokken, ondanks dat hij niet thuis was. Volgens hem moet er iets aan de verkeersveiligheid worden gedaan. 'Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd. Er zijn eerder auto's uit de bocht gevlogen.' Hij is ook boos. 'Als buren moeten we een keer de koppen bij elkaar steken en met de gemeente in gesprek gaan, want er moet toch iets aan de verkeersveiligheid gedaan worden.'

Het is overigens nog niet bekend waarom de brandweerwagen uit de bocht vloog en tegen het huis tot stilstand kwam. De politie en de arbeidsinspectie onderzoeken het ongeluk.

Zondagavond werd de brandweerwagen weggesleept.

