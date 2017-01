Oogst trainingskamp NEC: Negen griepgevallen en twee blessures

Robin Buwalda was er het slechtste aan toe bij NEC

MARBELLA - NEC is bepaald niet ongeschonden uit het trainingskamp in Marbella gekomen

Negen spelers waren deze week ziek. Robin Buwalda was er het slechtste aan toe. De verdediger herstelde snel en speelde zelfs twintig minuten tegen PEC. Maar zaterdagnacht voelde hij zich opnieuw minder. Verder werden Michael Heinloth, Fabian Gmeiner, Stefan Mauk en Ferdi Kadioglu getroffen door het griepvirus.

Jordan Larsson kreeg 39 graden koorts. Dat overkwam Julian von Haacke (foto boven) ook. Vrijdag werd Reagy Ofosu flink ziek en vrijdagnacht was het ook mis bij Mikael Dyrestam. Ofosu voelde zich zaterdag nog beroerd. “Het is echt vervelend om ziek te zijn als je in het buitenland zit.”

Kevin Mayi liep een enkelblessure op en Jeffrey Leiwakabessy(foto) heeft iets opgelopen in zijn hamstring in de slotfase tegen PEC Zwolle.