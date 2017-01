Nog geen gas voor 470 huishoudens in Ede

EDE - Zo'n 470 huishoudens in Ede zitten nog zonder gas. Netbeheerder Liander is zondagavond begonnen met het aansluiten van de eerste woningen van de eerste wijk Maandereng. Daardoor hebben 28 woningen wel weer gas. Maandag gaat Liander verder met het aansluiten van de woningen. Het gaat nog wel een paar dagen duren voordat iedereen weer gas heeft.

Drie scholen in de wijk blijven maandag nog dicht: het is te koud. Dat betekent een dagje langer vakantie voor de 800 leerlingen. Een kinderdagverblijg gaat wel weer open.

11,5 graad in school

In de Koning Beatrixschool was het maandagmorgen 11,5 graad. 'De tafeltjes en de stoeltjes zijn ijskoud', zegt Theo Altena van de school. Hij hoopt dat de school later op de dag weer is aangesloten.

'En dan moet een koude school, die veertien dagen heeft leeggestaan, weer worden opgewarmd. Dat zal wel een kleine dag duren', denkt Altena.

Werk maandagmorgen hervat

Liander ging zondagavond tot 22.00 uur door. De monteurs zijn maandag rond 08.00 uur weer verder gegaan..

Zaterdagochtend kwamen 500 huishoudens en bedrijven in de wijk zonder gas te zitten, omdat water in de leidingen terecht is gekomen. De leidingen moeten schoongespoeld worden en daarna worden de woningen per huis weer op het gas aangesloten.

Oorzaak van de storing ligt bij een leiding onder de oprit van de A12.

Zie ook:

Scholen Ede dicht door gasstoring; 800 leerlingen morgen vrij

Bron van gasstoring Ede ligt bij oprit A12