Eerste woningen in Ede krijgen weer gas

EDE - De eerste woningen in de Edese wijk Maandereng worden zondagavond weer aangesloten op het gas. Dat meldt de gemeente Ede.

Netbeheerder Liander sluit eerst scholen, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal aan. Daarna zijn de woningen rondom de scholen weer aan de beurt. Overigens blijven de scholen maandag nog dicht. Daardoor hebben 800 leerlingen een dagje langer weekend.

Liander gaat door tot 22.00 uur. Daarna gaan de monteurs maandagochtend om 08.00 uur. In de nacht wordt niemand meer aangesloten, omdat de bewoners van de wijk hun nachtrust te gunnen.

Sinds zaterdagochtend zitten 500 huishoudens en bedrijven in de wijk zonder gas, omdat water in de leidingen terecht is gekomen. De leidingen moeten schoongespoeld worden en daarna worden de woningen per huis weer op het gas aangesloten.

Oorzaak van de storing ligt bij een leiding onder de oprit van de A12.

