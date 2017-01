NEC-trainer Hyballa: maakt mij niks uit als ze mij gek vinden

MARBELLA - Van Peter Hyballa kan veel worden gezegd, maar niet dat hij een kleurloze trainer is.

Hij is daardoor al wel opgevallen na een half jaar eredivisie.

Maar zijn gedrag wordt door critici ook bestempeld als “gek”. “Ja, positief gek, negatief gek. Ik ben een open persoon. Mensen zien mij op televisie aan de zijlijn rennen en dan heeft iedereen een mening. Dat interesseert mij eigenlijk niet. Maar voetbal is mijn grote liefde en ik wil dat deze club stappen maakt.”

“Ik vind NEC een mooie club en ik lever al mijn kracht in om te zorgen dat wij ons handhaven. Ik rij iedere dag met veel plezier naar De Goffert. Een bijzondere club, warm en enthousiast. De supporters, de mensen in de club, de spelers, de staf, de mensen op kantoor en de schoonmakers.”

“We zijn een beetje in de overload gegaan in dit trainingskamp. Vervelend alleen dat we veel zieken hebben gekregen. Maar de jongens hebben hier heel hard gewerkt. Ze doen alles. Tegen Willem II drie punten halen, dat is het doel. Misschien stel ik dan Bart van Ingen maar op. Hij nam een goede penalty en is altijd in beweging. Wij hebben niet zoveel scorend vermogen.”