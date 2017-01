Lonneke Slöetjes beste volleybalster van het jaar

AALSMEER - Volleybalster Lonneke Slöetjes uit Varsseveld is zondag uitgeroepen tot beste volleybalster van het jaar.

Bij het NK beach indoor in Aalsmeer kreeg zij de Ingrid Visser Award uit handen van Patsy Visser, de moeder van Ingrid.

De prijs is opgedragen aan recordinternational Ingrid Visser die samen met haar partner in met 2013 werd vermoord in Spanje.

Het is de tweede keer op rij dat Slöetjes de prijs wint. Zij werd samen met Oranje vierde op de Olympische Spelen in Rio.