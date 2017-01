Brandweerwagen ramt huis op weg naar brand

Foto: Roland Heitink

APELDOORN - Opnieuw een verkeersongeval met een brandweerwagen. Een tankwagen van de brandweer die onderweg was naar een brand in een autoshowroom in Teuge kantelde. Er zijn twee lichtgewonden.

De brandweerwagen knalde tegen een woning op de hoek Vosselmanstraat/Hoofdstraat in Apeldoorn en kantelde. Het is nog onbekend waarom de wagen kantelde. Foto: Roland Heitink De schade aan de woning valt mee. Volgens de brandweer is de bewoonster met de schrik vrijgekomen. De politie en arbeidsinspectie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zaterdagavond ging het ook al mis met een brandweerwagen. Op de N346 bij Lochem gleed de wagen van de weg en botste tegen een boom. Twee brandweermannen werden toen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweerwagen was onderweg naar een verkeersongeval.