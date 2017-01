Brand in autoshowroom in Teuge

Foto: Persbureau Heitink

TEUGE - In een autoshowroom aan de Woudweg in Teuge is zondagmiddag brand uitgebroken.

Een auto in de showroom stond in brand. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Auto's in de buurt van de uitgebrande wagen hebben roet- en waterschade.