Scholen Ede dicht door gasstoring; 800 leerlingen morgen vrij

EDE - Drie basisscholen in de Edese wijk Maandereng zijn morgen gesloten door de gasstoring in de wijk. De scholen worden waarschijnlijk vanavond weer aangesloten op gas, maar dat is niet zeker. Daarom nemen de scholen het zekere voor het onzekere zodat ouders nog opvang kunnen regelen voor hun kinderen.

Het gaat om de Koningin Beatrixschool, de Fransiscusschool en obs Uniek. De drie scholen zitten in één gebouw midden in de getroffen wijk. In totaal krijgen er 800 kinderen les.

'Overmacht', noemt Theo van Altena van de Koningin Beatrixschool het besluit om morgen dicht te blijven. Netbeheerder Liander denkt voor 00:00 uur vannacht de scholen weer aan te sluiten op gas, maar zeker is dat niet.

Van Altena: 'Ze gaven ook aan dat het nog wel een flinke klus wordt. En als het lukt, is het nog maar de vraag of er geen storing optreed in ons eigen cv-systeem. Vervolgens kost het ook nog eens tijden om de scholen helemaal op te warmen. Uit voorzorg blijven we dus dicht.'

Ook het elektrisch verwarmen van de scholen is volgens Altena geen optie: 'Dan heb je zoveel kachels nodig en moet je aggregaten laten aanrukken. Ik weet niet of dat technisch wel mogelijk is'.

Opvang

800 kinderen hebben morgen dus een dagje extra vakantie. Leuk voor de kinderen misschien, maar vervelend voor veel ouders, beseft Van Altena: 'Daarom hebben we ook nu de knoop doorgehakt zodat ouders nog opvang kunnen regelen voor hun kinderen. De ervaring leert dat veel ouders wat kunnen regelen. We zorgen wel voor opvang van kinderen als ouders echt in nood zitten. Dat zijn we ook verplicht. Hoe we dat doen moeten we nog bekijken.'

Alle ouders krijgen vanmiddag een brief met uitleg van de scholen.

Kinderdagverblijf Jottum! wel open

Jottum!, het kinderdagverblijf en BSO tegenover de scholen, is morgen wel open. Jottum! laat op de eigen website weten dat de verwarming het morgen waarschijnlijk weer doet. Mocht dat niet zo zijn dan zijn er kachels genoeg geregeld om de lokalen te verwarmen.

Het kinderdagverblijf had een vooruitziende blik. Jottum! liet eerder vandaag weten dat als de drie basisscholen gesloten zijn er extra opvang mogelijk is. Kinderen die op maandag normaal na schooltijd naar de BSO gaan zijn nu al welkom vanaf 08.30 uur. Ouders moeten hun kinderen daarvoor wel aanmelden.