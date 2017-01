14 maanden op de 'meest extreme plek op aarde'

Foto: Nieuwsuur

NIJMEGEN - De Nijmeegse arts Floris van den Berg was 14 maanden op een van de meest afgelegen plekken op de wereld. Hij trotseerde samen met elf anderen op de Zuidpool temperaturen van -70 graden en zag maandenlang geen zon. Hij kwam zaterdag terug en was te gast in het NPO-programma Nieuwsuur.

Van den Berg onderzocht wat langdurig isolement, extreme kou, weinig daglicht en zuurstiof met mensen doet. Niemand kon de expeditieleden bereiken, noodgevallen moesten ze zellf oplossen. 'De sfeer is onder het vriespunt' Uit zijn onderzoek bleek dat de expeditieleden steeds meer moeite hadden met ingewikkelde handelingen. Maar ook op sociaal gebied werd het moeizamer: 'De sfeer is inmiddels onder het vriespunt.' Info voor Marsreis De basis Concordia waar Van den Berg verbleef ligt 3200 meter boven zeeniveau. Daardoor is er ongeveer 30 procent minder zuurstof in de lucht. Dat maakt het interessant voor simulatie van een reis naar Mars. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft door zijn onderzoek meer kennis over wat er gebeurt met het menselijk lichaam in extreme omstandigheden, vergelijkbaar met een langdurige ruimtereis. Zie ook: de website van Floris van den Berg