Mannen met koplampen in achterbak lopen tegen de lamp in Nijmegen

Archieffoto van gestolen koplamp in Arnhem. Foto via politie

NIJMEGEN - Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag door de politie aangehouden in Nijmegen. Ze worden verdacht van diefstal van auto-koplampen.

Het gaat om een tweetal van 18 en 19 jaar oud. Een getuige meldde rond 2.45 uur dat op de Oude Graafseweg mannen bezig waren om koplampen uit een auto te stelen en daarna wegreden.

Aan de hand van kenmerken van de auto konden agenten vervolgens op de kruising van de Oude Graafseweg met de Wolfkuilseweg een wagen met daarin de twee staande houden. In de auto troffen ze enkele koplampen aan.

De mannen zijn aangehouden en ingesloten voor nader verhoor.

In de regio Arnhem-Nijmegen werden de laatste tijd al meerdere koplampen gestolen. Het ging toen telkens om Volvo's. Het is onbekend of dit nu ook het geval was.

