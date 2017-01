Speciale internationale kerk voor vluchtelingen in Harderwijk

Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Dertien kerken in Harderwijk en Hierden werken vanaf vandaag samen om wekelijks een internationale kerkdienst te houden speciaal voor vluchtelingen en asielzoekers. De dienst wordt gehouden in het gebouw van christengemeente Sefanja. Vanmiddag om 15.30 uur is de eerste.

Toen het asielzoekerscentrum in Harderwijk in november vorig jaar opende, waren de verschillende kerken al druk bezig met de plannen om voor vluchtelingen en statushouders een internationale kerkdienst te organiseren. De dertien kerken uit Harderwijk en Hierden vullen de dienst bij toerbeurt in. De dienst wordt gehouden in het Nederlands, maar tegelijkertijd zorgen tolken er voor een simultaanvertaling in onder meer Arabisch en Farsi. Voor kinderen is er een apart programma.