Bron van gasstoring Ede ligt bij oprit A12

Druk aan het werk in Ede om de storing op te lossen. Foto: Omroep Gelderland

EDE - Het was voor honderden mensen in Ede een koud nachtje. In de wijk Maandereng zitten dertien straten zonder gas. Liander werkte de hele nacht door aan een oplossing. De oorzaak van de storing blijkt nu te liggen bij een leiding onder de oprit van de A12, laat de gemeente weten. Ook deze zondag is Liander nog druk in de weer.

Bij de oprit is gewerkt, verkeer heeft daar geen last meer van, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Vulto. Verkeer kan in de wijk wél last ondervinden, omdat daar op verschillende plekken de straat open moet. Hij vraagt om begrip voor de situatie. En dit is het gebied waarbinnen de getroffen woningen zich bevinden: Per huis aansluiten Sinds zaterdagochtend is er geen gas in delen van de wijk Maandereng, omdat water in de leidingen terecht is gekomen. De leidingen moeten schoongespoeld worden en daarna zullen de woningen per huis weer op het gas moeten worden aangesloten. Woordvoerder van Liander Carlo van der Borgt over de werkzaamheden: Het kan nog dagen gaan duren, zegt ook woordvoerder van Liander Carlo van der Borgt. Daartegenover staat een vergoeding van ongeveer 120 euro per dag, legt hij uit. Zaterdagavond is begonnen met het uitdelen van elektrische kacheltjes, om toch een bron van warmte te hebben. Ook vandaag zijn die nog te krijgen. Wie wil douchen, kan naar congres en theatercentrum De Reehorst. Burgemeester Cees van der Knaap ging langs in de wijk: 'Met die kacheltjes heb je het gelijk warm hoor'. Zie ook: Gasstoring Ede: schadevergoeding van 120 euro per dag

