Eerste schepen vertrekken uit Maas-Waalkanaal

WEURT - De eerste binnenvaartschepen zijn zondagmorgen vertrokken uit het Maas-Waalkanaal. Zo'n 40 schepen lagen zo'n anderhalve week vast in het kanaal, omdat de stuw bij Grave was stukgevaren.

Een tankerschip ramde op 28 december de stuw. Daardoor liep het kanaal deels leeg de Maas in.

Nadat de sluis bij Heumen werd gesloten, is er water het kanaal ingepompt. Daardoor stond het water zondagochtend hoog genoeg om via de sluis bij Weurt het kanaal via de Waal te kunnen verlaten.

Vandaag kunnen 28 schepen worden geschut. Schutten kan maar beperkt, omdat er per keer een enorme hoeveelheid water, zo'n 8000 kuub, wordt verloren. Daarom moet het effect op het waterpeil worden gemonitord.