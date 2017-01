Gasstoring Ede: schadevergoeding van 120 euro per dag

EDE - Ongeveer 500 huishoudens in Ede zitten sinds zaterdagochtend zonder gas. En dat kan nog wel enkele dagen duren. Ruim twee jaar geleden gebeurde iets vergelijkbaars in Apeldoorn. Toen ontvingen gedupeerden 120 euro per dag zonder gas van netbeheerder Liander.

Liander keerde toen in totaal bijna een miljoen euro aan schadevergoeding uit. Ook in Apeldoorn was er water in de lekke gasleiding gestroomd. Ruim 1300 huishoudens zaten eind mei 2014 een week zonder gas.

Voor de eerste acht uur van een gasstoring krijgen klanten 35 euro, daarna voor elke vier uur nog eens 20 euro, meldt Liander op haar website. Mensen hoeven daar niets voor te doen, de vergoeding wordt automatisch binnen zes weken aan hen overgemaakt.

Het repareren in Apeldoorn duurde zo lang, omdat er modder in de gasleidingen zat. Dat kon niet zomaar uit de leiding worden gespoten. Volgens Liander spuit de rotzooi bij de mensen thuis dan uit de leidingen. Daarom moesten de leidingen stukje voor stukje worden leeggezogen. Eenzelfde situatie als in Ede dus.

In december 2014 werden 545 huishoudens en bedrijven in Apeldoorn getroffen door een gasstoring. Die duurde een kleine week.

In augustus 2015 zaten zo'n 260 huishoudens in Oldebroek zo'n vier dagen zonder gas. Toen moest 11,5 kilometer gasleiding worden schoongemaakt. Ook daar was water en modder in de gasleiding gestroomd.

