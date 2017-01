Ha ha, Hyballa feliciteert fan op heel bijzondere wijze

MARBELLA - Jean Knipping uit Nijmegen is NEC-fan, en niet zomaar één. Hij staat bekend om twee dingen: zijn niet-aflatende kritiek op zijn cluppie en om het gehaktbal-incident. De fan is jarig. Een kans die trainer Peter Hyballa niet onbenut laat om eens terug te slaan.

De Nijmegenaar, tevens zanger, staat ook wel bekend als de 'oppernuilerd'. Hij is kritisch op NEC én trainer Hyballa. Op zijn verjaardag verscheen er een imitatie van Frank de Boer op zijn Facebook. De nep-De Boer zegt Hyballa wel even te vervangen.

Als laatstgenoemde dat hoort in het hotel waar hij verblijft - de Duitse trainer is met NEC op trainingskamp in Marbella - besluit hij een reactie op te nemen. Die is op z'n zachtst gezegd bijzonder te noemen. Knipping kon het wel waarderen:

Maar een dag later was de oppernuiler al weer aan het nuilen (Nijmeegs voor zeuren):

De zin 'lekker gehaktbal eten' slaat terug op een incident waarbij fan Knipping een balletje in het stadion at. Hij vond 'm niet te happen en gooide de bal terug, waarbij hij per ongeluk een medewerkster raakte.

Het leverde hem even een stadionverbod op. Met de medewerkster maakte Knipping het goed. Hij gaf haar een week later een bioscoopbon.

