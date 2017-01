Auto in brand in Winterswijk, vermoedelijk brandstichting

Foto: politie Winterswijk

WINTERSWIJK - In Winterswijk is zondag in de vroege ochtend een auto volledig uitgebrand. Volgens de politie betreft het vermoedelijk brandstichting.

De autobrand was rond 5.10 uur aan de Sellekamp in Winterswijk. Twee andere auto's raakten daarbij zwaar beschadigd. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.