Huissenaren trekken de beurs voor eigenaren van afgebrande oliebollenkraam

Foto: Bart Ariëns

HUISSEN - Bijna 2000 euro, dat is de opbrengt van de inzamelactie voor de eigenaren van de afgebrande oliebollenkraam in Huissen. De actie werd op touw gezet door een Huissenaar. In het hele dorp kwamen donatiepotten te staan.

Nadat begin december de kraam op de Markt na een ontploffing uitbrandde, zag inwoner Bart Ariëns de getroffen en zwaar aangeslagen familie Bosvelt. Hij kende de eigenaren niet, maar besloot hen te helpen. Samen inzamelen Bij onder meer de lokale Kruidvat en Albert Heijn kwamen potten te staan waar mensen (klein)geld in konden gooien. En dat werkte. In totaal haalden Huissenaren samen 1952,11 euro op. Dat was overigens niet de enige onverwachte hulp die de familie Bosvelt kreeg. Ook zanger Ben Saunders droeg een steentje bij. Vlak voordat het jaar ten einde kwam, besloot hij enkele uren mee te helpen in de gebakkraam. Hij kent de eigenaren, want hij gaat trouwen met een nichtje van eigenaar Bennie Bosvelt. Volgens Bart Ariëns heeft alle steun de familie veel goed gedaan. Hij weet wel zeker dat er volgend jaar gewoon weer een oliebollenkraam op de Markt in Huissen staat. Zie ook: Inzameling voor familie uitgebrande oliebollenkraam Huissen

Explosie houdt ze niet tegen, oliebollenbakkers Bennie en Melissa weer aan de slag

Gewonden bij brand in oliebollenkraam bij kerstevenement in Huissen