500 huishoudens in Ede minimaal enkele dagen zonder verwarming en warm water

EDE - De ongeveer 500 huishoudens en bedrijven in Edese wijk Maandereng die zonder gas zitten kregen zaterdagavond een brief van de gemeente. Daarin staat dat zij nog zeker enkele dagen zonder verwarming en warm water zitten. Ook koken op gas is niet mogelijk.

De boosdoener is een lek waardoor er water in de gasleiding is gelopen. Alle leidingen moeten volgens netbeheerder Liander worden schoongemaakt. Deze operatie gaat dagen duren.

Informatiepunt

Voor de getroffen bewoners is er een informatiepunt van Liander op het Mondriaanplantsoen, ter hoogte van Rembrandtlaan 120. Daar kunnen de bewoners 24 uur per dag informatie krijgen en eventueel een elektrische kachel ophalen. Zaterdagavond werden al ongeveer dertig kachels opgehaald.

Ook is congrescentrum de Reehorst aan de Bennekomseweg opengesteld. Daar kunnen de bewoners terecht voor een kop koffie en een warme douche. Ook is daar eventueel een overnachting mogelijk.

Sluit het gas af

Netbeheerder Liander vraagt de bewoners om het gas af te sluiten. Dat moet bij de hoofdaansluiting bij de gasmeter. Ook vraag Liander om naam, adres en telefoonnumer bij het informatiepunt achter te laten. Liander belt dan weer als het gas weer aangesloten kan worden. Op website van de gemeente Ede staat uitgebreide informatie over de gasstoring.

De bewoners van de wijk kunnen 's nachts geluidsoverlast hebben, omdat de monteurs van Liander dag en nacht doorwerken. De politie zorgt in de nacht voor extra toezicht in de wijk.

Vrijdag zaten ook huishoudens in Ede in de kou. Toen was de stadsverwarming uitgevallen in de wijken Kernhem en Veldhuizen.

Zie ook: Edenaren zonder gas dagen in de kou: 'Het is net zoals vroeger'