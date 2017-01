Edenaren zonder gas dagen in de kou: 'Het is net zoals vroeger'

EDE - 'Het is een aparte ervaring', zo omschrijft Jochem Roeleveld uit Ede zijn zaterdagavond samen met zijn vrouw. De twee zitten samen bij een straalkachel om het een beetje warm te houden. Sinds zaterdagochtend zitten 500 huishoudens en bedrijven in Ede zonder gas en dat gaat in ieder geval het hele weekend duren.

'Je merkt dat de buurt heel saamhorig is. Iedereen helpt iedereen. Overal worden kacheltjes vandaan gehaald. Degene die er eentje nodig hebben kan er eentje krijgen', vertelt Roeleveld.

Zelf had hij niets meer om het warm te houden in huis. 'Ik heb ook een straalkacheltje gekregen. Ik was daar niet meer op berekend. Dat we ooit zoiets dergelijks mee zouden maken.' Roeleveld kreeg het kacheltje van een buurvrouw in de straat. 'Later kwam ze met nog twee kacheltjes en die hebben we weer uitgedeeld.'

Net als vroeger

Roeleveld heeft het dankzij het kacheltje van zijn overbuurvrouw niet meer koud in huis. 'Het is niet zo warm zoals we gewend zijn, maar het is goed te doen. Het is net zoals vroeger. Er is één kamer verwarmd en voor de rest is het hier koud.'

De avond begon niet met een warme maaltijd uit de keuken, omdat er ook niet op gas gekookt kan worden. 'We zijn maar eventjes naar de snackbar gegaan. Daar was het warm en hebben we wat gegeten.'

Over het douchen maakt Roeleveld zich niet druk. 'Toen wij nog klein waren gingen we maar een keer in de week douchen. Nu ga je een of twee keer per dag.' Of hij zondag ergens kan douchen weet hij niet. 'We zien het wel.'

Gas-app

De bewoners in de straat hebben inmiddels een speciale Whatsapp-groep gemaakt. 'Een soort gas-app', zegt Roeleveld met een lach. 'Zo houden we elkaar op de hoogte.' Voor de nacht maakt Roeleveld zich geen zorgen. 'Dan kruipen we dicht tegen elkaar aan.'

Zie ook: 500 huishoudens in Ede minimaal enkele dagen zonder verwarming en warm water