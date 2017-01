Brandweerwagen glijdt van de weg, twee brandweermannen naar het ziekenhuis

LOCHEM - Bij een verkeersongeval op de N346 bij Lochem is een brandweerwagen van de weg gegleden. 'Het is daar echt spekglad', zegt een woordvoerder van de brandweer. Twee brandweermannen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweerwagen was onderweg naar een verkeersongeval, maar kwam zelf naast de weg tegen een boom tot stilstand. Een brandweerman zat met zijn voet vast in het voertuig.

Foto: Omroep Gelderland

Brandweercollega's uit Laren hebben hun collega uit zijn benarde positie gehaald. 'Hij is goed aanspreekbaar', zegt de woordvoerder. Het slachtoffer is onderzocht door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de brandweer is uit voorzorg ook naar het ziekenhuis gebracht.

De andere brandweermannen bleven ongedeerd. De brandweerwagen wordt afgesleept. De N346 is vanwege de gladheid afgesloten.