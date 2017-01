Hamstringblessure voor NEC'er Leiwakabessy

MARBELLA - Voor Jeffrey Leiwakabessy eindigde de oefenwedstrijd van NEC tegen PEC Zwolle in mineur.

De routinier liep als invaller in de laatste minuut een blessure op. "Ik wilde een lange bal geven en toen schoot het in mijn hamstring. Ik weet nog niet hoe ernstig het is. Dat moet nog blijken. We wachten nu even enkele dagen af. Een echo kan misschien meer duidelijkheid geven."

Verder moest ook Kevin Mayi naar de kant. Hij had al enkele dagen wat last van zijn enkel en kreeg er een tik op.