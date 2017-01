Ook vanavond verraderlijk glad, code oranje blijft van kracht

ARNHEM - Het blijft ook vanavond verraderlijk glad in Gelderland. Code oranje van het KNMI blijft tot middernacht van kracht. Rijkswaterstaat raadt daarom mensen af om vanavond de weg op te gaan.

Al de hele dag is het glad op de wegen door ijzel en sneeuw. De leidde tot veel verkeersongevallen. Met name op de A12 en A50 ging het mis. Op de A15 sloeg een auto over kop en belandde in de sloot. De bestuurder kwam daarbij om het leven.

Vannacht blijft de temperatuur rond het vriespunt, waardoor het nog steeds lokaal glad kan zijn. Morgen komt het kwik 3 tot 5 graden boven nul uit, met nog steeds veel bewolking en soms een drup motregen.