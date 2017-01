Ziekenhuizen Achterhoek zien stijging in aantal breuken

ULFT - De ziekenhuizen in de regio hadden zaterdag een drukkere dag dan normaal dankzij de gladheid. Er kwamen meerdere personen in het ziekenhuis terecht met botbreuken of verdenkingen daarvan.

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem kwamen in totaal twaalf personen binnen met botbreuken of verdenkingen van botbreuken ten gevolge van de gladheid. "Dat is redelijk wat", vindt Saskia Steenbergen van het Doetinchemse ziekenhuis. "Vorige week was het ook wat glad. Toen hadden we er 25 op een dag. Dat is extreem, maar twaalf is ook best een aantal."



Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zag het aantal patiënten met botbreuken ook toenemen. In totaal kwamen daar zeven personen binnen met een blessure opgelopen door de gladheid.