Gezin met baby slaat over de kop op A50

RENKUM - Op de A50 bij Renkum is zaterdagmiddag een gezin met een jonge baby over de kop geslagen. Voor zover bekend kwamen vader, moeder en kind met de schrik vrij.

Verslaggever Niels Kater van Omroep Gelderland zag het ongeluk gebeuren en stopte om te helpen. Volgens hem konden de man en de vrouw op eigen kracht uit de auto komen.

Moeder in paniek

De moeder was volledig in paniek, maar uiteindelijk bleek haar baby niet gewond. 'Ik ben een grote jongen, maar als het om kinderen gaat dan is dat toch altijd wel heftig', reageerde Kater op Radio Gelderland.

Luister het radio-interview terug:

Volgens de verslaggever was het ongeval te wijten aan de gladheid.

Zie ook:

Meeste ongevallen door gladheid op de A12 en A50