NEC verliest ook tweede oefenduel; PEC met 2-1 te sterk

MARBELLA - NEC heeft zaterdagmiddag ook de tweede oefenwedstrijd verloren. In het Spaanse Marbella verloor de ploeg met 2-1 van PEC. Hoewel de Nijmegenaren met name in de tweede helft domineerden, trokken de Zwollenaren uiteindelijk aan het langste eind.

Het eerste half uur was de wedstrijd redelijk in evenwicht. NEC kreeg een kans, maar het schot van Jay-Roy Grot ging over. NEC-doelman Joris Delle verrichtte een paar reddingen. De spelers van PEC raakten flink geïrriteerd door forse overtredingen van Wojciech Golla en André Fomitschow.

In de 38e minuut kwam PEC op voorsprong. Saymak rondde een goede combinatie af. De Zwollenaren leidden hierdoor bij rust met 1-0.

Breinburg benut penalty

Kort na rust kreeg NEC een penalty na een overtreding op Grot. Gregor Breinburg verzilverde die: 1-1. In de beginfase van de tweede helft was NEC duidelijk de betere ploeg. Grol kreeg in de 58e minuut een grote kans, maar zijn stiftbal ging net naast.

Tegen de verwachting in kwam PEC daarna weer op voorsprong. Menig was de doelpuntenmaker. NEC probeerde daarna nog een doelpunt te forceren, maar de Zwollenaren pakten uiteindelijk de overwinning.

Zonder nieuwe aanwinsten

NEC had tijdens de oefenwedstrijd de nieuwe aanwinsten Jordan Larsson en Ali Messaoud willen testen, maar dat plan viel in duigen. De Zweed Larsson was net als enkele andere spelers geveld door de griep en Messaoud was nog niet speelklaar vanwege een lichte knieblessure.

Woensdag verloren de Nijmegenaren ook een oefenduel tegen Sparta. In het Spaanse Estepona werd het toen 3-1.

